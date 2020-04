ΝΒΑ: Ανάρρωσε από τον κορωνοϊό ο ιδιοκτήτης των Νικς

Νικητής στη μάχη του με τον κορωνοϊό βγήκε ο Τζέιμς Ντόλαν. Ο ιδιοκτήτης των Νικς είχε βρεθεί θετικός πριν λίγες εβδομάδες στον Covid-19, ωστόσο ανάρρωσε πλήρως από τον ιό.

Άξιο αναφοράς είναι μάλιστα το γεγονός ότι ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου της Νέας Υόρκης προτίθεται να δωρίσει πλάσμα αίματος για την έρευνα που γίνεται από επιστήμονες προκειμένου να βρεθεί θεραπεία για τον κορωνοϊό.

MSG spokesperson confirms Knicks owner James Dolan has recovered from the coronavirus and plans to donate his blood plasma to research, per @NYP_Brooksie pic.twitter.com/GW9bzoo8V7