ΝΒΑ: Ανησυχία στους Μάβερικς για τον Λούκα Ντόνσιτς

Έντονη ανησυχία επικρατεί στις τάξεις των Ντάλας Μάβερικς με τον Λούκα Ντόνσιτς. Ο μεγάλος αστέρας της ομάδας δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το παιχνίδι με τους Πέλικανς, καθώς ένιωσε ενοχλήσεις στον γοφό. Ο Σλοβένος γκαρντ εμφανίστηκε ιδιαίτερα προβληματισμένος μετά το τέλος του αγώνα.

«Δεν μοιάζει καλό. Δεν είχα ποτέ ξανά έναν τέτοιο τραυματισμό. Δεν δέχθηκα κάποιο χτύπημα, απλώς πονάω και είναι λίγο περίεργο για εμένα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει», δήλωσε ο Ντόνσιτς, ο οποίος αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία.

Mavericks superstar Luka Doncic may be hobbled down the season's stretch run.



