ΝΒΑ: Άτυχος ο Ντουράντ, τραυματίστηκε στο ζέσταμα!

Η τύχη γύρισε την πλάτη στον Κέβιν Ντουράντ. Ο σταρ των Σανς στο ζέσταμα πριν την αναμέτρηση με την Οκλαχόμα τραυματίστηκε με αποτέλεσμα να μην αγωνιστεί, αλλά και να προκαλέσει έντονη ανησυχία στις τάξεις της ομάδας.

Ο Ντουράντ προσπάθησε να κάνει ένα λέι άπ, αλλά γλίστρησε και γύρισε τον αστράγαλό του. Οπως είναι φυσικό δεν αγωνίστηκε καθόλου, αλλά αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό θα ήταν το πρώτο επίσημο εντός έδρας παιχνίδι με τη φανέλα του Φοίνιξ...

Here’s video of Kevin Durant slipping on the floor pregame.



He stayed down for a few seconds but then got up and finished his on-court work. pic.twitter.com/DwTrNc6LIr