ΝΒΑ: Δάκρυσε ο Νοβίτσκι στα αποκαλυπτήρια του αγάλματός του έξω από το γήπεδο των Ντάλας Μάβερικς

Το άγαλμα του Ντιρκ Νοβίτσκι κοσμεί από σήμερα (25/12) τον περιβάλλοντα χώρο του «American Airlines Center» στη «Victory Plaza» του Ντάλας.

Ο Γερμανός διεθνής πάουερ φόργουορντ φόρεσε τη φανέλα των Μάβερικς από το 1998 έως το 2019, με την ομάδα του Ντάλας να είναι η μοναδική στην καριέρα του.

Αφού πρώτα απέσυραν τη φανέλα με το Νο41 στις 5 Ιανουαρίου 2022, οι Μάβερικς φρόντισαν να τιμήσουν και με άγαλμα τον κορυφαίο παίκτη στην Ιστορία τους, ο οποίος είναι πρώτος σε πόντους και σε συμμετοχές ανάμεσα σε άλλες πρωτιές του σε στατιστικές κατηγορίες.

“LOYALTY NEVER FADES AWAY”



Dirk Nowitzki said he wanted that motto to be his message on his statue — 21 letters for 21 years with the Dallas Mavericks, as Luka Dončić watched along from the side. pic.twitter.com/BQ1Pc0RpiL