ΝΒΑ: Eπεισόδιο στην προπόνηση των Ρόκετς με πρωταγωνιστή τον Χάρντεν!

Άναψαν τα αίματα στην προπόνηση των Ρόκετς, με τον αστέρα των «ρουκετών», Τζέιμς Χάρντεν, ο οποίος έχει εκφράσει πολλάκις την επιθυμία του να αποχωρήσει από την ομάδα, να έχει... θερμό επεισόδιο με συμπαίκτη του.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε το «Athletic», ο «Μούσιας» είχε έναν πολύ έντονο «διάλογο» με τον Τζεϊσόν Τέιτ κατά τη διάρκεια της προπόνησης της ομαδας.

Μάλιστα, ο Χάρντεν φέρεται να πέταξε την μπάλα στον νεαρό ρούκι της ομάδας, ενώ από τα... γαλλικά που εκστόμισε δεν… γλίτωσαν και άλλοι παίκτες των Ρόκετς.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός αστέρας κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να αποχωρήσει από τις «ρουκέτες», με τη διοίκηση της ομάδας απο την πλευρά της να επισπεύσει τις διαδικασίες ανταλλαγής του «Μούσια», καθώς τα αποδυτήρια του συλλόγου έχουν αρχίσει να μυρίζουν «μπαρούτι»!

Rockets players' early signs of tension in recent days included James Harden throwing a basketball at a rookie, setting the stage for Houston to tip off the season on Wednesday.



