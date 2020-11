Παίκτης των Λέικερς είναι κι επίσημα πλέον ο Ντένις Σρέντερ, καθώς οι πρωταθλητές ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γερμανού γκαρντ.

Για να ολοκληρωθεί το deal, οι Θάντερ πήραν από την ομάδα του Λος Άντζελες εκτός από μερικά draft picks και τον Ντάνι Γκριν, τον οποίο ήδη παραχώρησαν στους Σίξερς για να αποκτήσουν με trade τον Αλ Χόρφορντ.

OFFICIAL: Welcome to Los Angeles, Dennis Schröder pic.twitter.com/U7zsvgL2G3