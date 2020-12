ΝΒΑ: Μπακς και Χιτ ανάμεσα στους πιθανoύς προορισμούς του Χάρντεν!

Ο Τζέιμς Χάρντεν δεν θέλει να συνεχίσει στους Ρόκετς και αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά οι μέρες του στο Χιούστον θα πρέπει να θεωρούνται... μετρημένες.

Σύμφωνα με τον Shams Charania τη δεδομένη στιγμή υπάρχουν ακόμη δύο ομάδες που έχουν συμπεριληφθεί στους πιθανούς προορισμούς του «Μούσια».

Πιο συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε, ο αστέρας των «ρουκετών» φέρεται να διαμήνυσε στους ανθρώπους της ομάδας του ότι μετά τους Φιλαδέλφεια 76ερς και τους Μπρούκλιν Νετς τον ενδιαφέρει και η προοπτική των Μιλγουόκι Μπακ και των Μαϊάμι Χιτ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χάρντεν αγωνίζεται από το 2012 στην ομάδα του Χιούστον, ωστόσο μετά το τέλος της σεζόν στη «φούσκα» φέρεται να ζήτησε από τις «ρουκέτες» την ανταλλαγή του στους Νετς, η οποία εν τέλει δεν προχώρησε.

Sources: James Harden now has the Milwaukee Bucks and Miami Heat among his preferred trade destinations, along with the Philadelphia 76ers and Brooklyn Nets.



More on Inside Pass at @TheAthleticNBA: https://t.co/Cp1Irm2VZN