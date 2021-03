ΝΒΑ: Μπασκετική πανδαισία στην Ατλάντα - Τα ξημερώματα της Δευτέρας το 70ο All Star Game

Η μεγαλη στιγμή έφτασε... Το 70ο All Star Game του ΝΒΑ βρίσκεται «προ των πυλών» και οι λάτρεις της πορτοκαλί μπάλας ανυπομονούν το ρολόι να δείξει 3:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (Cosmote Sport 4), προκειμένου να αρχίσει στην Ατλάντα το αποκορύφωμα της «γιορτής» του μπάσκετ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με τη «μάχη» μεταξύ της ομάδας του Λεμπρόν Τζέιμς (Team Lebron) και αυτής του Κέβιν Ντουράντ (Team Durant).

Στην 3η «φιλοξενία» All Star Game από την Ατλάντα (σ.σ. η πρώτη ήταν το 1978 και η δεύτερη το 2003), το ελληνικό ενδιαφέρον θα είναι και πάλι έντονο, καθώς για πέμπτη διαδοχική χρονιά συμμετέχει και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αυτή τη φορά ως μέλος της Team Lebron.

Στην πέμπτη διαδοχική συμμετοχή του σε All Star Game (2017, 2018, 2019, 2020, 2021) ο Αντετοκούνμπο πήρε 4.459.276 ψήφους πίσω μόνο από Λεμπρόν Τζέιμς (5.922.554), Κέβιν Ντουράντ (5.567.106) και Στεφ Κάρι (5.481.033) με τους Τζέιμς και Ντουράντ να χρίζονται οι αρχηγοί των δύο ομάδων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κέβιν Ντουράντ αν και αρχηγός της ομάδας, θα απουσιάσει, λόγω τραυματισμού.

ΟΙ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ GIANNIS

Τη σεζόν 2016-17, ο Giannis έγινε ο νεότερος μη Αμερικανός μπασκετμπολίστας που αγωνίστηκε βασικός σε All Star και ο πρώτος Έλληνας που συμμετείχε στη «γιορτή» του ΝΒΑ.

Μάλιστα, στην «παρθενική» συμμετοχή του σε αγώνα All Star φρόντισε να... αποζημιώσει όσους τον εμπιστεύθηκαν με την ψήφο τους, «φορτώνοντας» το καλάθι της Δύσης με 30 πόντους, συγκομιδή που τον ανέδειξε πρώτο σκόρερ της Ανατολής.

Παράλληλα, έγινε ο πρώτος μη Αμερικανός παίκτης που ψηφίστηκε βασικός στην «παρθενική» συμμετοχή του σε All Star και τελείωσε με ρεκόρ παραγωγικότητας! Επίσης, έγινε ο τρίτος παίκτης στην Ιστορία των All Star, μετά τον Τομ Τσέιμπερς (All Star 1987, 34π.), που σημείωσε 30άρα στην πρώτη συμμετοχή του σε αγώνα All Star ως βασικός, «πιάνοντας» στη δεύτερη θέση τον ανεπανάληπτο Τζούλιους Έρβινγκ (All Star 1977, 30π.).

Συνολικά, ο Αντετοκούνμπο είχε στην 66η γιορτή του ΝΒΑ 30 πόντους (14/16 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 2/2 βολές, 6ρ., 3κλ. σε 23 λεπτά συμμετοχής), αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει την ήττα της Ανατολής από τη Δύση με 182-192, η οποία θριάμβευε για τρίτη διαδοχική χρονιά.

Στη δεύτερη σερί συμμετοχή του σε αγώνα All Star (2017-18), o Greek Freak, ο οποίος έγινε ο δεύτερος παίκτης στην Ιστορία των Μιλγουόκι Μπακς, μετά τον Μαρκίς Τζόνσον (1979-80), που ψηφίστηκε βασικός σε δύο διαδοχικά All Star Games, είχε απολογισμό 16 πόντους, 2 ασίστ και 7 ριμπάουντ σε 27 λεπτά συμμετοχής.

Στην τρίτη συμμετοχή του (2018-19), ο Αντετοκούνμπο ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 38 πόντους (15/17 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2/2 βολές) ενώ είχε επίσης και 11ρ., 5 ασ., 1κλ. σε 28 λεπτά συμμετοχής, αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει την ήττα από την Team Lebron με 178-164.

Πέρυσι (2019-20) o Giannis είχε 25 πόντους, 11 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 μπλοκ σε 31 λεπτά συμμετοχής αλλά η ομάδα του ηττήθηκε εκ νέου από την Team Lebron με 157-155.

ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΝΕΟ FORMAT

Τη σεζόν 2017-18 το ΝΒΑ προχώρησε σε μία ριζική αλλαγή στο format του All Star Game. Kαταργήθηκε το παιχνίδι East VS West (Ανατολής-Δύσης) και παίκτες από διαφορετικές περιφέρειες επιλέχθηκαν στην ίδια ομάδα. Αρχηγοί των δύο ομάδων αναδείχθηκαν οι ΛεΜπρον Τζέιμς και Στέφεν Κάρι, με την Team LeBron να πανηγυρίζει τη νίκη με 148-145 επί της Team Stephen.

Τις σεζόν 2018-19 και 2019-20, μετά την ψηφοφορία για την επιλογή των starters, ο ΛεΜπρον Τζέιμς αναδείχθηκε πρώτος σε ψήφους στη Δύση, ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην Ανατολή και αυτομάτως «χρίστηκαν» αρχηγοί, προχωρώντας στη στελέχωσή των ομάδων τους, επιλέγοντας παίκτες και από τις δύο περιφέρειες.

Φέτος ο Λεμπρόν Τζέιμς αναδείχθηκε και πάλι πρώτος σε ψήφους στη Δύση με τον Κέβιν Ντουράντ να είναι πρώτος στην Ανατολή.

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Πέρυσι το NBA ανακοίνωσε επίσης σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής του All-Star Game, μετατρέποντας κάθε δωδεκάλεπτο σε ένα μίνι παιχνίδι για φιλανθρωπικούς σκοπούς ενώ στο τελευταίο δωδεκάλεπτο δεν θα υπάρχει χρόνος αλλά συγκεκριμένος αριθμός πόντων που θα πρέπει να σημειωθούν για να κερδίσει μια ομάδα. Το σκορ θα επιστρέφει στο 0-0 στις αρχές του δεύτερου και του τρίτου δωδεκάλεπτου ενώ το συνολικό σκορ θα αποκατασταθεί στις αρχές της τέταρτης περιόδου.

Η ομάδα που θα κερδίσει το All-Star Game θα είναι η πρώτη που θα φτάσει τον συγκεκριμένο στόχο, ο οποίος θα καθορίζεται από το σύνολο των πόντων που είχε σημειώσει η ομάδα που βρισκόταν μπροστά στο σκορ στα τρία πρώτα δωδεκάλεπτα συν 24 πόντους, που είναι το νούμερο της φανέλας που φορούσε ο Κόμπι Μπράιαντ στην τελευταία δεκαετία της καριέρας του στο ΝΒΑ.

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ

TEAM LEBRON

ΒΑΣΙΚΟΙ

ΛεΜπρόν Τζέιμς (Los Angeles Lakers)

Γιάννης Αντετοκούνμπο (Milwaukee Bucks)

Στέφεν Κάρι (Golden State Warriors)

Λούκα Ντόνσιτς (Dallas Mavericks)

Νίκολα Γιόκιτς (Denver Nuggets)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Ντέμιαν Λίλαρντ (Portland Trail Blazers)

Μπεν Σίμονς (Philadelphia 76ers)

Κρις Πολ (Phoenix Suns)

Τζέιλεν Μπράουν (Boston Celtics)

Πολ Τζορτζ (Los Angeles Clippers)

Ντομάντας Σαμπόνις (Indianna Pacers)

Ρούντι Γκομπέρ (Utah Jazz)

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Κουίν Σνάιντερ (Utah Jazz)

TEAM DURANT

ΒΑΣΙΚΟΙ

Καϊρί Ιρβινγκ (Brooklyn Nets)

Τζόελ Έμπιντ (Philadelphia 76ers)

Καουάι Λέοναρντ (Los Angeles Clippers)

Μπράντλεϊ Μπιλ (Washington Wizards)

Τζέισον Τέιτουμ (Boston Celtics)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Τζέιμς Χάρντεν (Brooklyn Nets)

Ντέβιν Μπούκερ (Phoenix Suns)

Ζάιον Γουίλιαμσον (New Orleans Pelicans)

Ζακ Λαβίν (Chicago Bulls)

Τζούλιους Ραντλ (New York Knicks)

Νίκολα Βούτσεβιτς (Orlando Magic)

Ντόνοβαν Μίτσελ (Utah Jazz)

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ντοκ Ρίβερς (Philadelphia 76ers)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ALL STAR GAME

Έτος Έδρα Αποτέλεσμα

1951 Βοστώνη Ανατολή - Δύση 111-94

1952 Βοστώνη Ανατολή - Δύση 108-91

1953 Φορτ Γουέιν Δύση - Ανατολή 79-75

1954 Νέα Υόρκη Ανατολή - Δύση 98-93

1955 Νέα Υόρκη Ανατολή - Δύση 100-91

1956 Ρότσεστερ Δύση - Ανατολή 108-94

1957 Βοστώνη Ανατολή - Δύση 109-97

1958 Σεντ Λιούις Ανατολή - Δύση 130-118

1959 Ντιτρόιτ Δύση - Ανατολή 124-108

1960 Φιλαδέλφεια Ανατολή - Δύση 125-115

1961 Σίρακιους Δύση - Ανατολή 153-131

1962 Σεντ Λιούις Δύση - Ανατολή 150-130

1963 Λος Αντζελες Ανατολή - Δύση 115-108

1964 Βοστώνη Ανατολή - Δύση 111-107

1965 Σεντ Λιούις Ανατολή - Δύση 124-123

1966 Σινσινάτι Ανατολή - Δύση 137-97

1967 Σαν Φρανσίσκο Δύση - Ανατολή 135-120

1968 Νέα Υόρκη Ανατολή - Δύση 144-124

1969 Βαλτιμόρη Ανατολή - Δύση 123-112

1970 Φιλαδέλφεια Ανατολή - Δύση 142-135

1971 Σαν Ντιέγκο Δύση - Ανατολή 108-107

1972 Λος Αντζελες Δύση - Ανατολή 112-110

1973 Σικάγο Ανατολή - Δύση 104-84

1974 Σιάτλ Δύση - Ανατολή 134-123

1975 Φοίνιξ Ανατολή - Δύση 108-102

1976 Φιλαδέλφεια Ανατολή - Δύση 123-109

1977 Μιλγουόκι Δύση - Ανατολή 125-124

1978 Ατλάντα Ανατολή - Δύση 133-125

1979 Ντιτρόιτ Δύση - Ανατολή 134-129

1980 Ουάσινγκτον Ανατολή - Δύση 144-136 (παράταση)

1981 Κλίβελαντ Ανατολή - Δύση 123-120

1982 Νιού Τζέρσεϊ Ανατολή - Δύση 120-118

1983 Λος Αντζελες Ανατολή - Δύση 132-123

1984 Ντένβερ Ανατολή - Δύση 154-145 (παράταση)

1985 Ινδιανάπολη Δύση - Ανατολή 140-129

1986 Ντάλας Ανατολή - Δύση 139-132

1987 Σιάτλ Δύση - Ανατολή 154-149 (παράταση)

1988 Σικάγο Ανατολή - Δύση 138-133

1989 Χιούστον Δύση - Ανατολή 143-134

1990 Μαϊάμι Ανατολή - Δύση 130-113

1991 Σάρλοτ Ανατολή - Δύση 116-114

1992 Ορλάντο Δύση - Ανατολή 153-113

1993 Σολτ Λέικ Σίτι Δύση - Ανατολή 135-132

1994 Μινεάπολη Ανατολή - Δύση 127-118

1995 Φοίνιξ Δύση - Ανατολή 139-112

1996 Σαν Αντόνιο Ανατολή - Δύση 129-118

1997 Κλίβελαντ Ανατολή - Δύση 132-120

1998 Νέα Υόρκη Ανατολή - Δύση 135-114

1999 Ματαιώθηκε, λόγω λοκ-άουτ

2000 Οκλαντ Δύση - Ανατολή 137-126

2001 Ουάσινγκτον Ανατολή - Δύση 111-110

2002 Φιλαδέλφεια Δύση - Ανατολή 135-120

2003 Ατλάντα Δύση - Ανατολή 155-145

2004 Λος Άντζελες Δύση - Ανατολή 136-132

2005 Ντένβερ Ανατολή - Δύση 125-115

2006 Χιούστον Ανατολή - Δύση 122-120

2007 Λας Βέγκας Δύση - Ανατολή 153-132

2008 Νέα Ορλεάνη Ανατολή - Δύση 134-128

2009 Φοίνιξ Δύση - Ανατολή 146-119

2010 Άρλινγκτον Ανατολή - Δύση 141-139

2011 Λος Αντζελες Δύση - Ανατολή 148-143

2012 Ορλάντο Δύση - Ανατολή 152-149

2013 Χιούστον Δύση - Ανατολή 143-138

2014 Νέα Ορλεάνη Ανατολή - Δύση 163-155

2015 Νέα Υόρκη Δύση - Ανατολή 163-158

2016 Τορόντο Δύση - Ανατολή 196-173

2017 Νέα Ορλεάνη Δύση - Ανατολή 192-182

2018 Λος Άντζελες Team Stephen-Team LeBron 145-148

2019 Σάρλοτ Team Giannis-Team Lebron 164-178

2020 Σικάγο Team Lebron-Team Giannis 157-155

Η ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ MVP

Ο Κόμπι Μπράιαντ έχει κατακτήσει τέσσερις φορές τον τίτλο του MVP σε Ολ Σταρ Γκέιμ (2002, 2007, 2009, 2011), όπως και ο Μπομπ Πέτιτ (1956, 1958, 1962, 1959).

MVP ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ALL STAR GAME/B>

Ετος Παίκτης Ομάδα

1951 Εντ Μακόλεϊ Βοστώνη

1952 Πολ Αριζιν Φιλαδέλφεια

1953 Τζόρτζ Μάϊκαν Μινεάπολις

1954 Μπομπ Κάουζι Βοστώνη

1955 Μπιλ Σάρμαν Βοστώνη

1956 Μπομπ Πέτιτ Σεντ Λιούις

1957 Μπομπ Κάουζι Βοστώνη

1958 Μπομπ Πέτιτ Σεντ Λιούις

1959 Έλτζιν Μπέιλορ Μινεάπολις

και Μπομπ Πέτιτ Σεντ Λιούις

1960 Γουίλτ Τσάμπερλεν Φιλαδέλφεια

1961 Οσκαρ Ρόμπερτσον Σινσινάτι

1962 Μπομπ Πέτιτ Σεντ Λιούις

1963 Μπιλ Ράσελ Βοστώνη

1964 Οσκαρ Ρόμπερτσον Σινσινάτι

1965 Τζέρι Λούκας Σινσινάτι

1966 Εϊντριαν Σμιθ Σινσινάτι

1967 Ρικ Μπάρι Σαν Φρανσίσκο

1968 Χαλ Γκριρ Φιλαδέλφεια

1969 Οσκαρ Ρόμπερτσον Σινσινάτι

1970 Γουίλις Ριντ Νέα Υόρκη

1971 Λένι Γουίλκενς Σιάτλ

1972 Τζέρι Γουέστ Λος Άντζελες Λέικερς

1973 Ντέιβ Κάουενς Βοστώνη

1974 Μπομπ Λανίερ Ντιτρόιτ

1975 Γουόλτ Φρέιζιερ Νέα Υόρκη

1976 Ντέιβ Μπινγκ Ουάσινγκτον

1977 Τζούλιους Ερβινγκ Φιλαδέλφεια

1978 Ράντι Σμιθ Μπάφαλο

1979 Ντέιβιντ Τόμπσον Ντένβερ

1980 Τζορτζ Γκέρβιν Σαν Αντόνιο

1981 Νέιτ Αρτσιμπαλντ Βοστώνη

1982 Λάρι Μπερντ Βοστώνη

1983 Τζούλιους Ερβινγκ Φιλαδέλφεια

1984 Αϊζάια Τόμας Ντιτρόιτ

1985 Ραλφ Σάμπσον Χιούστον

1986 Αϊζάια Τόμας Ντιτρόιτ

1987 Τομ Τσέιμπερς Σιάτλ

1988 Μάικλ Τζόρνταν Σικάγο

1989 Καρλ Μαλόουν Γιούτα

1990 «Μάτζικ» Τζόνσον Λος Άντζελες Λέικερς

1991 Τσαρλς Μπάρκλεϊ Φιλαδέλφεια

1992 «Μάτζικ» Τζόνσον Λος Άντζελες Λέικερς

1993 Καρλ Μαλόουν Γιούτα

και Τζον Στόκτον Γιούτα

1994 Σκότι Πίπεν Σικάγο

1995 Μιτς Ρίτσμοντ Σακραμέντο

1996 Μάικλ Τζόρνταν Σικάγο

1997 Γκλεν Ράις Σάρλοτ

1998 Μάικλ Τζόρνταν Σικάγο

1999 Ματαιώθηκε, λόγω λοκ-άουτ

2000 Τιμ Ντάνκαν Σαν Αντόνιο

και Σακίλ Ο'Νίλ Λος Άντζελες Λέικερς

2001 Αλεν Αϊβερσον Φιλαδέλφεια

2002 Κόμπι Μπράιαντ Λ.Α. Λέικερς

2003 Κέβιν Γκαρνέτ Μινεσότα

2004 Σακίλ Ο'Νιλ Λ.Α. Λέικερς

2005 Αλεν Αϊβερσον Φιλαδέλφεια

2006 ΛεΜπρόν Τζέιμς Κλίβελαντ

2007 Κόμπι Μπράιαντ Λ.Α. Λέικερς

2008 ΛεΜπρόν Τζέιμς Κλίβελαντ

2009 Κόμπι Μπράιαντ Λ.Α. Λέικερς

και Σακίλ Ο'Νιλ Φοίνιξ

2010 Ντουέιν Ουέιντ Μαϊάμι

2011 Κόμπι Μπράιαντ Λ.Α. Λέικερς

2012 Κέβιν Ντουράντ Οκλαχόμα

2013 Κρις Πολ Λ.Α. Κλίπερς

2014 Κάιρι Ίρβινγκ Κλίβελαντ

2015 Ράσελ Ουέστμπρουκ Οκλαχόμα

2016 Ράσελ Ουέστμπρουκ Οκλαχόμα

2017 Άντονι Ντέιβις Νέα Ορλεάνη

2018 ΛεΜπρον Τζέιμς Κλίβελαντ

2019 Κέβιν Ντουράντ Γκόλντεν Στέιτ

2020 Καγουάι Λέοναρντ Λ.Α. Κλίπερς