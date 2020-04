ΝΒΑ: Πέθανε σε ηλικία 32 ετών μέλος του προπονητικού επιτελείου των Μπλέιζερς

Στο πένθος βυθίστηκαν οι Μπλέιζερς, καθώς θρηνούν τον θάνατο του μέλους του τεχνικού τους επιτελείου, Ζακ Κούπερ.

Ο εκλιπών, ο οποίος είχε το πόστο του αναλυτή μέσω βίντεο, αλλά και του προπονητή για τη βελτίωση των ψηλών παικτών, έφυγε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες από τη ζωή τη Μεγάλη Δευτέρα (13/4) σε ηλικία μόλις 32 ετών.



Ο Κούπερ είχε μετακομίσει στην ομάδα του Πόρτλαντ το περασμένο καλοκαίρι.

A video assistant on the Portland Trail Blazers, Zach Cooper, has died unexpectedly. Quotes from Portland President Neil Olshey and head coach Terry Stotts. pic.twitter.com/GJD6Y3mxie