ΝΒΑ: Στους Λέικερς με κάθε επισημότητα ο Αντόνιο Ντέιβις

Κάτοικος Λος Άντζελες είναι και με τη βούλα πλέον ο Αντόνιο Ντέιβις, καθώς ολοκληρώθηκε κι επίσημα την Κυριακή το mega trade ανάμεσα στους Λέικερς και τους Πέλικανς!

Για να γίνει «λιμνάνθρωπος» ο «φρύδιας» παραχωρήθηκαν στους Πέλικανς οι Λόνζο Μπολ, Μπράντον Ίνγκραμ, Τζος Χαρτ και τρία draft picks (μεταξύ των οποίων και το Νο4 του φετινού ντραφτ ΝτιΆντρε Χάντερ που παραχωρήθηκε με τη σειρά του στους Ατλάντα Χοκς).

Εκτός από τον Ντέιβις, ο οποίος θα είναι ο βασικός συμπαραστάτης του ΛεΜπρον Τζέιμς στην προσπάθεια της ομάδας του Λος Άντζελες για την κατάκτηση του τίτλου, ανακοινώθηκαν από τους Λέικερς οι μεταγραφές των Κουίν Κουκ, ΝτεΜάρκους Κάζινς και Ντάνι Γκριν.

