Στους Σίξερς θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ράιαν Μπρόκχοφ, όπως ανέφερε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι.



Ο Αυστραλός φόργουορντ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Μάβερικς και φαίνεται ότι απασχολησε και τον Ολυμπιακό, υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα της Φιλαδέλφεια, εν όψει της επανέναρξης του NBA στο Ορλάντο.

Free agent F Ryan Broekhoff is signing with the Philadelphia 76ers, agent Andy Shiffman of @PrioritySports tells ESPN.