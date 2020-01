Ο «θρόνος» του Ντιέγκο Μαραντόνα

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα είναι ένας ζωντανός θρύλος. Αν και ανάλογες συγκρίσεις είναι αδόκιμες, θεωρείται από πολλούς ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην Ιστορία και απασχολεί τα διεθνή πρωτοσέλιδα, τόσο για την εξαιρετική καριέρα του, όσο και για τις... περιπέτειες του εκτός αγωνιστικών χώρων.

Αυτήν την περίοδο, ο «Ντιεγκίτο» εργάζεται ως προπονητής στην πατρίδα του και στην Χιμνάσια Λα Πλάτα.

Και παρά το γεγονός ότι η καριέρα του στην άκρη του πάγκου δεν έχει καμία σχέση με όσα έκανε μέσα στο γήπεδο, συντηρείται στη δημοσιότητα, δεδομένου ότι το ονοματεπώνυμο Ντιέγκο Μαραντόνα, έχει απήχηση στα πέρατα του κόσμου.

Ο διεθνής Τύπος, ασχολείται και πάλι με τον διάσημο Αργεντινό, αλλά αυτήν την φορά η ευθύνη δεν είναι... αποκλειστικά δική του!

Η διοίκηση της Χιμνάσια, έδωσε στην δημοσιότητα τον «θρόνο» που κατασκευάστηκε, προκειμένου να κάθεται ο Μαραντόνα στις εντός έδρας αναμετρήσεις της ομάδας. Και όπως είναι φυσικό, η είδηση κάνει τον γύρο της κόσμου...

Back from his quick trip to Venezuela, Diego Maradona will be comfortable against Vélez as Gimnasia have sorted a new throne for the manager. It will be auctioned off after the game pic.twitter.com/pzenL8l2Jn