Ο αρχηγός της Άστον Βίλα έσπασε την καραντίνα, πήγε σε πάρτι και συνελήφθη!

Ο Τζακ Γκρίλις πρώτα ανέβασε βίντεο, ζητώντας από τον κόσμο να μείνει στο σπίτι και μετά βγήκε, τα ήπιε, προκάλεσε τροχαίο και συνελήφθη με τις παντόφλες!

Η βρετανική εφημερίδα «SUN» αποκαλεί… «κορονο-βλάκα» τον αρχηγό της Άστον Βίλα, ο οποίος προκάλεσε αντιδράσεις με την ακατανόητη συμπεριφορά του.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, τα ξημερώματα της Κυριακής ο Γκρίλις χτύπησε ελαφρώς το αυτοκίνητό του σε σταθμευμένα οχήματα στην περιοχή Dickens Heath του Solihull, αποχωρώντας από πάρτι στο οποίο συμμετείχε!

«Ήταν ζαλισμένος όταν βγήκε από το αυτοκίνητο και δεν μπορούσε να σταθεί κανονικά. Το πάρτι στο οποίο βρισκόταν κράτησε σχεδόν όλη νύχτα…» είπε αυτόπτης μάρτυρας στη «Sun», που δημοσιεύει και τις σχετικές φωτογραφίες.

Όπως έγινε γνωστό από τους «χωριάτες» ο αρχηγός της ομάδας τιμωρήθηκε με χρηματικό πρόστιμο, το ποσό του οποίου θα δοθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Μπέρμιγχαμ.

Ο ίδιος ο παίκτης εμφανίστηκε μετανιωμένος για τη συμπεριφορά του, τονίζοντας: «Νιώθω πραγματικά μεγάλη ντροπή για τα όσα συνέβησαν το Σαββατοκύριακο. Δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από φίλο που χρειαζόταν βοήθεια και, βλακωδώς, δέχθηκα να πάω. Δε θέλω και άλλοι να κάνουν το ίδιο λάθος με μένα, γι’ αυτό και σας ζητώ να μένετε στο σπίτι σας και να ακολουθείτε τους κανόνες».

Aston Villa are looking for Jack Grealish as police hunt for the driver of a white Range Rover that crashed into parked cars before being abandoned https://t.co/ciPo9cxEEZ