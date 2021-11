Ο Φαν Μπρόνκχορστ κι επίσημα στο «τιμόνι» των Ρέιντζερς

Ο Τζιοβάνι Φαν Μπρόνκχορστ ανέλαβε κι επίσημα από το απόγευμα της Πέμπτης (18/11) τα ηνία των Γκλάσκοου Ρέιντζερς, διαδεχόμενος τον Στίβεν Τζέραρντ, ο οποίος αποχώρησε την περασμένη εβδομάδα για τον πάγκο της Άστον Βίλα.

Ο 46χρονος τεχνικός που αγωνίστηκε στους Ρέιντζερς από το 1998 έως το 2001 (όταν και μεταγράφηκε στην Άρσεναλ αντί 13,5 εκατ. ευρώ), εργάστηκε επί τέσσερα χρόνια στη Φέγενορντ, ακολούθως δούλεψε στην κινεζική Γκουάνγκζου και πλέον έγινε ο 17ος προπονητής στην Ιστορία της περσινής πρωταθλήτριας Σκωτίας.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στους Ρέιντζερς σαν προπονητής. Νιώθω πολύ τυχερός που θα εργαστώ σε ένα κλαμπ, το οποίο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και έχει πνεύμα νικητή. Ανυπομονώ να συνεχίσω την πολύ καλή δουλειά που έχει ήδη γίνει μαζί με τον Ρος Γουίλσον και τη διοίκηση και είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να εργαστώ ξανά σε ένα τεράστιο κλαμπ.

Θέλω να συναντήσω ξανά τους απίστευτους οπαδούς μας και να ξεκινήσουμε μία νέα εποχή για όλους μας».

