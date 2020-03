Θετικός στον κορωνοϊό ο Φελαϊνί

Θετικός στον κορωνοϊό διαγνώστηκε ο πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Μαρουάν Φελαϊνί.

Mετά την επιστροφή του στην Κίνα, προκειμένου να ενσωματωθεί στην Σαντόνγκ Λουνένγκ εν όψει της έναρξης της κινεζικής Super League, ο Βέλγος μέσος υποβλήθηκε σε τεστ για τον κορωνοϊό και όπως αποδείχτηκε είχε προσβληθεί!

Ο Φελαϊνί αφίχθη την περασμένη Παρασκευή (20/3) στην ασιατική χώρα και δεν είχε κανένα απολύτως σύμπτωμα. Ούτε καν πυρετό! Όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος, ο Μαρουάν Φελαϊνί τέθηκε σε καραντίνα.

Ο Βέλγος άσος, ο οποίος είναι ο πρώτος παίκτης στην κινεζική Super League που βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό, έστειλε καθησυχαστικό μήνυμα στους διαδικτυακούς του φίλους από το νοσοκομείο, στο οποίο νοσηλεύεται.

«Έχω επιστρέψει στην Κίνα και νοσηλεύομαι για να ακολουθήσω την απαραίτητη θεραπεία. Μέχρι τώρα είμαι καλά. Θα ακολουθήσω τις οδηγίες των γιατρών και ελπίζω να επιστρέψω σύντομα. Να προσέχετε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Dear friends, I have been tested for coronavirus and my test result is positive. Thanks to the fans, medical staff and the club for their care and attention. I will follow the treatment and hope to return to the game as soon as possible. Please everyone stay safe.❤️❤️❤️ pic.twitter.com/xTczNLoz1w