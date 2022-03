O Γκασκόιν έβαλε τρικλοποδιά σε μικρό οπαδό της Ρέιντζερς!

Σε μία αψυχολόγητη ενέργεια προχώρησε ο Πολ Γκασκόιν σε φιλικό φιλανθρωπικού χαρακτήρα, που διεξήχθη στο «Άιμπροξ» της Γλασκώβης ανάμεσα σε παλαίμαχους της Ρέιντζερς και μία ενδεκάδα από όλο τον κόσμο, που συμπεριλάμβανε παίκτες, όπως οι Κακά, Φίγκο και Μακελελέ.

Πιο συγκεκριμένα ο άλλοτε αστέρας του αγγλικού ποδοσφαίρου πριν την έναρξη του ματς, στη διάρκεια του ζεστάματος, φώναξε ένα μικρό αγόρι στον αγωνιστικό χώρο και του ζήτησε να πάει λίγο πιο πέρα για να του δώσει πάσα.

Ο πιτσιρικάς γύρισε για να τρέξει, ωστόσο τότε ο Γκασκόιν του έβαλε τρικλοποδιά και τον έριξε στο χορτάρι.

Μολονότι το παιδί μετά από λίγο σηκώθηκε από τον αγωνιστικό χώρο η κίνηση αυτή του Γκασκόιν προκάλεσε δικαιολογημένα πολλές αντιδράσεις!

Gazza called him on the park to do THAT? pic.twitter.com/k4hJUtcp51