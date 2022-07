Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε μπότοξ στα γεννητικά του όργανα!

Η λατρεία του Κριστιάνο Ρονάλντο για τις αισθητικές επεμβάσεις είναι γνωστή τοις πάσι. Εντούτοις ο Πορτογάλος αστέρας το... τερμάτισε, καθώς προχώρησε σε μπότοξ στα γεννητικά όργανα, όπως αναφέρουν ρεπορτάζ από την Ισπανία.

Πιο συγκεκριμένα, ο πολύπειρος άσος, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας φέρεται να προχώρησε σε αυτήν την κίνηση, για να «βελτιώσει» την εικόνα τους!

Το θέμα πήρε διαστάσεις στην Ισπανία, καθώς ο δόκτωρ Εστεμπάν Σαρμεντέρο μίλησε στο Radio MARCA εξηγώντας τι είναι το Scrotox, που έκανε ο 37χρονος.

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε ενέσεις μπότοξ πιθανότατα για δύο λόγους: για να εξομαλυνθεί και να αποτραπεί η συστολή του όσχεου, έτσι ώστε οι όρχεις να φαίνεται ότι έχουν περισσότερο όγκο. Πρόκειται για μια καθαρά αισθητική κίνηση που δεν έχει καμία άλλη πρόθεση παρά να βελτιώσει τα ανδρικά γεννητικά όργανα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δρ Σαρμεντέρο πάντως επισήμανε ότι ο Ρονάλντο έκανε μόνο μερικές μικρές ενέσεις και δεν πρόκειται για επέμβαση, διευκρινίζοντας μεταξύ άλλων ότι αυτό που έκανε δεν σχετίζεται με τη διαδικασία μεγέθυνσης πέους.

