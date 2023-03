Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνάντησε παιδί που επέζησε από το σεισμό της Συρίας

Σε μία αξιέπαινη κίνηση προχώρησε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς έκανε το όνειρο του Ναμπίλ Σαΐντ πραγματικότητα, δίνοντας τεράστια χαρά στον μικρό θαυμαστή του.

Ο 10χρονος Σύριος έχασε τον πατέρα του στο φονικό σεισμό που έπληξε την Τουρκία και τη Συρία πριν από περίπου ένα μήνα, ενώ ο ίδιος κατάφερε να διασωθεί μέσα από τα συντρίμμια. Λίγο μετά το αρχικό του “σοκ”, εκμυστηρεύτηκε στους διασώστες ότι θα ήθελε να γνωρίσει από κοντά το είδωλο του, Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η επιθυμία του Ναμπίλ Σαΐντ έφτασε στα αυτιά του Πορτογάλου, ο οποίος κίνησε όλες τις διαδικασίες και ο μικρός βρέθηκε στη Σαουδική Αραβία με τη μητέρα του, συναντήθηκε με τον 38χρονο σταρ και παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση της Αλ Νασρ κόντρα στην Αλ Μπατίν.

«Όταν είδα τον Κριστιάνο Ρονάλντο νόμιζα ότι ήταν όνειρο, δεν το πίστευα. Πότε θα τελείωνε αυτό το όνειρο, δεν το ήξερα. Προσευχόμουν στο Θεό να μην είναι όνειρο. Εύχομαι σε όλους να συναντήσουν τον Ρονάλντο. Είναι πολύ καλός» είπε ο μικρός σε δημοσιογράφο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, μάλιστα, ναύλωσε ένα αεροπλάνο γεμάτο με αναγκαία είδη, όπως σκηνές, τρόφιμα, μαξιλάρια, κουβέρτες, κρεβάτια, παιδικές τροφές, γάλατα και ιατρικές προμήθειες, τα οποία εστάλησαν ως βοήθεια στους ανθρώπους σε Τουρκία και Συρία.

"When I saw Ronaldo, I thought it was a dream."



A Syrian boy who survived the February 6 earthquakes that hit Turkey and Syria met Cristiano Ronaldo after being invited to Saudi Arabia to watch Al Nassr play ⤵️ pic.twitter.com/uq6bfpThYL