Ο Μάρκο Σίλβα έριξε… άκυρο στη μυθική πρόταση της Αλ Αχλί και παραμένει στη Φουλαμ

Τι κι αν είχε στα χέρια του μία μυθική πρόταση από την Αλ Αχλί; Ο Μάρκο Σίλβα, περί ου ο λόγος, δεν το... κουνάει από τον πάγκο της Φούλαμ και θα βρίσκεται και τη νέα σεζόν στην τεχνική ηγεσία των «κότατζερς».

Η συγκεκριμένα ομάδα της Σαουδικής Αραβίας προσέφερε «γη και ύδωρ» στον Πορτογάλο τεχνικό, ελπίζοντας ότι με τα 20 εκατομμύρια ευρώ που του έδινε ετησίως θα τον δελεάσει να πει το «ναι».

Εντούτοις η πρόταση της Αχ Αχλί, η οποία σημειωτέον περιελάμβανε και 6 εκατ. ευρώ στη Φούλαμ για να «σπάσει» το συμβόλαιό του, απορρίφθηκε από τον πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, με τους Σαουδάραβες να στρέφονται μετά από αυτήν την εξέλιξη σε άλλα ονόματα προπονητών για τον πάγκο τους.

Marco Silva has rejected huge €40m two year deal proposal from Saudi side Al Ahli 🚨⛔️🇸🇦



Portuguese coach has decided to stay at Fulham, showing his committment once again despite two big Saudi proposals.



Next signing: Raúl Jimenez, as revealed earlier today. pic.twitter.com/XmVnwwZUCm