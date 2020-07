Ο Μίροτιτς καλωσόρισε τον Καλάθη στην Μπαρτσελόνα!

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της απόκτησης του Νικ Καλάθη από την Μπαρτσελόνα ο Νίκολα Μίροτιτς έσπευσε να καλοσωρίσει τον πρώην αρχηγό του Παναθηναϊκού στους Καταλανούς, εκφράζοντας παράλληλα τον ενθουσιασμό του που θα αγωνιστού μαζί στους «μπλαουγκράνα».

«Είμαι ενθουσιασμένος που θα έχουμε τον Νικ Καλάθη μαζί μας την επόμενη σεζόν. Καλώς ήρθες στην ομάδα αδερφέ», ανέφερε σε τιτίβισμά του ο έμπειρος φόργουορντ.

So excited about having @Nick_Calathes15 with us next season 🔵🔴

Welcome to the squad brother