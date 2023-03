ΝΒΑ: Ο Μοράντ κατηγορείται ότι χτύπησε 17χρονο και τον απείλησε με όπλο!

Μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη αντιμετωπίζει ο Τζα Μοράντ, καθώς κατηγορείται για επίθεση και απειλή με όπλο σε έναν 17χρονο.

Ο άσος των Γκρίζλις κατηγορείται πως πρώτα χτύπησε έναν 17χρονο και στη συνέχεια τον απείλησε με όπλο.

Όπως αναφέρουν τα Μέσα της Αμερικής, ο Μοράντ έμπλεξε σε καυγά με 17χρονο, τον οποίο μάλιστα χτύπησε άσχημα, πριν επιστρέψει και πάλι στο σημείο από το σπίτι του, έχοντας στην κατοχή του όπλο!

Το συμβάν έκανε γνωστό στις Αρχές ο 17χρονος, που ενημέρωσε άμεσα για τα όσα έγιναν και πλέον να αναμένονται σε μεγάλο ενδιαφέρον οι εξελίξεις.

Ja Morant has been accused of allegedly beating up a 17-year-old boy and pointing a gun at him, per @mollyhc



“The teenager told detectives from the Shelby County Sheriff’s Office that, after the fight, Morant went into his house and re-emerged with a gun visible in the waistband… https://t.co/1tTX9TxCQw pic.twitter.com/ZgGkyb6HeL