Ο Ομπράντοβιτς έριξε σφαλιάρα σε οπαδό της Παρτίζαν που μπήκε στο παρκέ πριν τη λήξη του τελικού!

«Πυρ και μανία» και αρκετά... μελιτζανί έγινε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, λίγο πριν το τέλος του πέμπτου τελικού της Αδριατικής λίγκας ανάμεσα στην Παρτίζαν και τον Ερυθρό Αστέρα.



Οι «ασπρόμαυροι» είχαν εξασφαλίσει τη νίκη και απέμεναν μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να ολοκληρωθεί και τυπικά η αναμέτρηση.



Ωστόσο, ένας οπαδός της Παρτίζαν μπήκε πρόωρα στο παρκέ για να πανηγυρίσει, με τον «Ζοτς» να τρέχει προς το μέρος του και, αφότου του έριξε μία «ψιλή», στη συνέχεια τον έσπρωξε εκτός!

The last moments of Game 5 were just the start of the biggest ⚫️⚪️ party in the last 10 years. @PartizanBC pic.twitter.com/dKOTmo73fg