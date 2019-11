Ο Σέιν Λάρκιν πέτυχε 49 πόντους και έκανε ρεκόρ στην ιστορία της Euroleague!

Σε one man show μετέτρεψε ο Σέιν Λάρκιν το παιχνίδι της Αναντολού Εφές με αντίπαλο την Μπάγερν Μονάχου, γράφοντας ιστορία.

Ο αστέρας της τουρκική ομάδα πέτυχε 49 πόντους (σ.σ. είχε 25 στο ημίχρονο), που αποτελούν τους περισσότερους που έχει σημειώσει παίκτης σε έναν αγώνα στην ιστορία της Euroleague, συνοδεύοντάς τους με 10/12 τρίποντα!

Μέχρι σήμερα, το ρεκόρ ήταν στους 41 πόντους και κάτοχοι του ήταν οι Μπόμπι Μπράουν, Κάσπαρς Καμπάλα, Κάρλτον Μάγιερς και Αλφόνσο Φορντ.

Με αυτή λοιπόν την ιστορική εμφάνιση o Aμερικανός μπομπέρ συνέβαλε τα μέγιστα ώστε η περσινή φιναλίστ της Euroleague να επικρατήσει με το ευρύ 104-75 των Βαυαρών στο «Sinan Erdem Dome», για την 11η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Αυτή ήταν η ένατη συνολικά νίκη για την Εφές, η οποία υποχρέωσε τους Γερμανούς στη δεύτερη διαδοχική ήττα και έβδομη τη φετινή σεζόν.

Όσον αφορά στον Λάρκινς οι 49 πόντοι του αποτελούν και προσωπικό ρεκόρ καριέρας, καθώς ο Αμερικανός ξεπέρασε τους 37 που είχε φορτώσει το καλάθι της Μπαρτσελόνα στις 8 Μαρτίου του 2019, ενώ career high σημείωσε και με τους 53 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Από την Μπάγερν των μόλις 5/18 τρίποντων και των 13 λαθών ξεχώρισε ο Βλάντιμιρ Λούτσιτς με 20 πόντους.

. @ShaneLarkin_3 gets his 43rd point and beats the previous record of 41 for most points in a single game 😱 Historic performance 🙌 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/5kNpaqoN3R

If beating the points record wasn't enough for him! @ShaneLarkin_3 hits his 10th TRIPLE tying the all-time record for 3s in a game 💦#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/kgw45CbTWr