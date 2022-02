Ο Σενγκέλια αποχωρεί από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας λόγω της εισβολής των Ρώσων στην Ουκρανία!

Αποχώρηση-βόμβα προέκυψε στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, με τον Γεωργιανό φόργουορντ, Τόκο Σενγκάλια να ανακοινώνει ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει στην «ομάδα του στρατού» ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία!

«Παίρνω αυτή την απόφαση ως ένδειξη διαμαρτυρίας κόντρα στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία! Δεν βλέπω τον εαυτό μου να συνεχίζω στην ΤΣΣΚΑ», δήλωσε χαρακτηριστικά στο «Commersant.ge», ο πρώην άσος της Μπασκόνια, ο οποίος μάλιστα άλλαξε τη φωτογραφία στο προφίλ του στο Facebook με τη σημαία της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Σενγκέλια αναχώρησε για την Ισπανία όπου αυτή την στιγμή διαμένει η οικογένειά του!

