«Βαρύ» κατηγορητήριο για τον Ιβάν Τόνεϊ: Στοιχημάτισε 13 φορές να χάσει η ομάδα του

Σε οκτώ μήνες (από 11 που ήταν αρχικά) μειώθηκε από την αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (FA) η ποινή του Ιβάν Τόνεϊ, ο οποίος έχει κριθεί ένοχος για συνολικά 232 παραβάσεις των κανονισμών περί στοιχηματισμού.

Η ανεξάρτητη επιτροπή της FA αποφάσισε να μειώσει κατά τρεις μήνες την ποινή αποκλεισμού του επιθετικού της Μπρέντφορντ, αναγνωρίζοντας την ειλικρινή μεταμέλειά του και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι διαγνώστηκε με εθισμό στα τυχερά παιχνίδια.

Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής εμφανίστηκε αποφασισμένος να καταπολεμήσει τον εθισμό του μέσω θεραπειών, εκμεταλλευόμενος το διάστημα που θα αναγκαστεί να απέχει από τους αγωνιστικούς χώρους.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την απόφαση, ο Τόνεϊ μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου δεν θα έχει δικαίωμα ούτε να προπονείται με την ομάδα, ενώ ο αποκλεισμός του λήγει στις 16 Ιανουαρίου 2024.

Εν τω μεταξύ κόλαφος αποδείχθηκε το κατηγορητήριο για τον Άγγλο στράικερ!



Συγκεκριμένα ο Τόνεϊ φαίνεται πως πόνταρε 13 φορές κατά της ομάδας του από τον Αύγουστο του 2017 μέχρι και τον Μάρτιο του 2018, εκ των οποίων οι 11 απέναντι στην Νιούκαστλ στην οποία αγωνιζόταν δανεικός από την Γουίγκαν.



Επιπλέον, φαίνεται ότι είχε πληροφορήσει και έναν φίλο του σχετικά με το συγκεκριμένο ποντάρισμα, ενώ Από την FA λέγεται επίσης πως ο Τόνεϊ δεν έπαιξε κανέναν αγώνα, όπου στοιχημάτισε ενάντια στην ομάδα που είχε τα δικαιώματά του!



Ένα μέρος από την αναφορά της ομοσπονδίας την Παρασκευή (26/5) επισημαίνει:



«Από τα 29 στοιχήματα, υπήρχαν 13 όπου ήταν για την ομάδα του Τόνεϊ προκειμένου να χάσει σε εφτά διαφορετικά παιχνίδια από τις 22 Αυγούστου του 2017 μέχρι τις 3 Μαρτίου του 2018. Ο Τόνεϊ δεν έπαιξε σε κανένα από αυτά τα παιχνίδια, όπου έβαλε στοίχημα ενάντια στην ομάδα που ήταν δανεικός, καθώς δεν ήταν και στην αποστολή του αγώνα εναντίον του κανονικού του συλλόγου, αφού ήταν δανεικός».

🚨 BREAKING 🚨



FA release reasons for Ivan Toney’s betting breaches ⤵️



• Made 16 bets on his own team to win 15 different games



• Bet 13 times on his own team to lose in 7 different matches - (Did not play in any of these)



He's also been diagnosed with a gambling addiction pic.twitter.com/azQFdFSHgR