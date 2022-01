Ολλανδία: Απεβίωσε ο θρύλος της Φέγενορντ, Βιμ Γιάνσεν

Στο πένθος βυθίστηκε η Φέγενορντ, καθώς ο πρώην Ολλανδός διεθνής, Βιμ Γιάνσεν, ο οποίος ήταν μέλος της Εθνικής ομάδας η οποία έφτασε σε δύο διαδοχικούς τελικούς Παγκοσμίων Κυπέλλων, το 1974 και το 1978, απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος του Ρότερνταμ.

Ο Γιάνσεν κατέκτησε το πρωτάθλημα Ολλανδίας τέσσερις φορές, με την Φέγενορντ ως παίκτης, όπως επίσης και το Κύπελλο Κυπελλούχων του 1970. Επέστρεψε για να κοουτσάρει την ομάδα του Ρότερνταμ το 1991, οδηγώντας τους στην κατάκτηση δύο Κυπέλλων Ολλανδίας.

«Με μεγάλη λύπη η Φέγενορντ ενημερώθηκε για τον θάνατο του θρύλου του κλαμπ, Βιμ Γιάνσεν», αναφέρει η ανακοίνωσε που εξέδωσε ο σύλλογος και συνεχίζει:

«Ο Βιμ Γιάνσεν είναι ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν ποτέ με την φανέλα της Φέγενορντ. Υπηρέτησε το σύλλογο από τα τμήματα των νέων, βοηθός και πρώτος προπονητής, τεχνικός διευθυντής και σύμβουλος και ήταν μέλος των πιο επιτυχημένων πορειών της Φέγενορντ όλων των εποχών.»

Ο Γιάνσεν ανέλαβε τη Σέλτικ τη σεζόν 1997-1998, με την οποία πανηγύρισε το νταμπλ, εμποδίζοντας την Ρέιντζερς από το να κατακτήσει το δέκατο σερί πρωτάθλημα. Ήταν επίσης αυτός που μεσολάβησε για να υπογράψει στους «καθολικούς» ο σπουδαίος, Χένρικ Λάρσον, ο οποίος πέτυχε 242 γκολ σε 313 ματς με την φανέλα του συλλόγου της Γλασκώβης.

Αποκάλυψε στη βιβλιογραφία του «Mastermind», το 2021, ότι ζούσε με άνοια.

