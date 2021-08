Οπαδός της Άστον Βίλα κάλυψε με μονωτική ταινία το όνομα του Γκρίλις στη φανέλα!

Ο Τζακ Γκρίλις αποτελούσε μέχρι πρότινος το μεγάλο ίνδαλμα των φιλάθλων της Άστον Βίλα, καθώς ήταν ένας παίκτης που ξεκίνησε από τα «σπλάχνα» του συλλόγου και έφτασε να είναι ο ηγέτης των «χωριατών» στην Πρέμιερ Λιγκ.

Αυτό το καλοκαίρι όμως ο Άγγλος μέσος έκανε το μεγάλο άλμα στην καριέρα του, παίρνοντας μεταγραφή από τον σύλλογο του Μπέρμιγχαμ στην πρωταθλήτρια, Μάντσεστερ Σίτι, γεγονός που σαφέστατα πίκρανε τους υποστηρικτές της ομάδας.

Μάλιστα ένας εξ' αυτών εθεάθη στις κερκίδες στον τελευταίο παιχνίδι της Άστον Βίλα στην Πρέμιερ Λιγκ να φοράει τη φανέλα του Γκρίλις, έχοντας όμως καλύψει το μέρος που γράφει το όνομά του με μονωτική ταινία.

I rate the pettiness of this Villa fan. Putting tape over Grealish's name on his shirt pic.twitter.com/OtNcSbD33q