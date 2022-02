Ουκρανία: Οι παίκτες της Ντιναμό Κιέβου πήραν τα όπλα!

Το κάλεσμα του πρόεδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι να πάρουν όπλα οι άνδρες από 18 έως 60 ετών και να βοηθήσουν με όλες τους τις δυνάμεις στην υπεράσπιση της πατρίδας τους, έπιασε τόπο.

Απλοί πολίτες και αθλητές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι αυτό των Ουκρανών ποδοσφαιριστών της Ντιναμό Κιέβου.

Οι παίκτες έβαλαν παραλλαγές και φωτογραφήθηκαν με όπλα στα χέρια στέλνοντας μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση πως σε μία τέτοια μάχη κανείς δεν περισσεύει.

Ukrainian football players playing in Dinamo Kiev took up arms and joined in war resistance #putin #UkraineWar #UkraineRussia #UkraineRussiaConflict #biden #nato #russia pic.twitter.com/g0YBS48iNu