Ανακοίνωσε την παραμονή του Μέντες η Παρί

Κάτοικος Παρισιού θα παραμείνει ο Νούνο Μέντες, αφού η Παρί Σεν Ζερμέν ενεργοποίησε τη ρήτρα αγοράς ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ και τον απέκτησε με κανονική μεταγραφή από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Οι Παριζιάνοι ανακοίνωσαν κι επίσημα την αγορά των δικαιωμάτων του Νούνο Μέντες από την ομάδα της Λισαβόνας, αντί 40 εκατ. ευρώ, το ποσό που είχε συμφωνηθεί μεταξύ των δύο ομάδων το περασμένο καλοκαίρι όταν ο νεαρός Πορτογάλος αριστερός μπακ εντάχθηκε ως δανεικός στο δυναμικό της Παρί

Ο 19χρονος άσος εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του και η διοίκηση της Παρί ενεργοποίησε την οψιόν για την εξαγορά των δικαιωμάτων του, υπογράφοντας νέο πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας, μέχρι και της 30 Ιουνίου 2026.

Ο Μέντες, που ήδη έχει 13 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του, αγωνίστηκε τη σεζόν σε 37 ματς με τη φανέλα της Παρί.

✍️❤️💙



Paris Saint-Germain has completed the permanent transfer of @nunomendes_25.



The Portugal left-back has signed a contract with the club until 30 June 2026.https://t.co/2zJUbA5I2v