Πέντε παίκτες της Ιταλίας στην κορυφαία ενδεκάδα του Euro - Εκτός ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Ως είθισται μετά το τέλος κάθε σημαντικής διοργάνωσης, που διεξάγεται υπό την αιγίδα της, η UEFA, δίνει στην δημοσιότητα την καλύτερη 11άδα του τουρνουά.

Απ΄ αυτόν τον... άτυπο κανόνα, δεν θα μπορούσε να λείπει το EURO 2020, που ολοκληρώθηκε (11/7) με την κατάκτηση του τροπαίου από την Ιταλία μέσα στο Γουέμπλεϊ επί της Αγγλίας στα πέναλτι.

Η ιδανική 11άδα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία, αποτελείται από τους: Ντοναρούμα (Ιταλία), Γουόκερ (Αγγλία), Μπονούτσι (Ιταλία), Μαγκουάιρ (Αγγλία), Σπινατσόλα (ΙΤαλία), Χόιμπιεργκ (Δανία), Ζορζίνιο (Ιταλία), Πέδρι (Ισπανία), Κιέζα (Ιταλία), Λoυκάκου (Βέλγιο) και Στέρλινγκ (Αγγλία).

