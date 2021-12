Πλησιάζει στην Τορόντο ο Ινσίνιε - Του έκανε πρόταση για πενταετές συμβόλαιο με απολαβές 60 εκατ. ευρώ!

Nέα σελίδα στην καριέρα του είναι αρκετά πιθανό να γυρίσει στο τέλος της σεζόν ο Λορέντζο Ινσίνιε.

Σύμφωνα με τον Μάικλ Σινγκ, που ειδικεύεται στο ρεπορτάζ ομάδων στο MLS, ο βραχύσωμος εξτρέμ είναι κοντά σε συμφωνία με την Τορόντο, η οποία του έχει κάνει μία άκρως δελεαστική πρόταση.

Πιο συγκεκριμένα η ομάδα του Καναδά προσφέρει στον 30χρονο εξτρέμ πενταετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές ύψους 60 εκατ. ευρώ.



Τη φετινή σεζόν ο Ινσίνιε έχει καταγράψει 18 συμμετοχές με τους «παρτενοπέι», έχοντας απολογισμό πέντε γκολ και έξι ασίστ.

Toronto FC and Lorenzo Insigne have agreed to terms, per sources. He'll join TFC this summer