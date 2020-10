Ποδηλασία: Ατύχημα λόγω ελικοπτέρου στον γύρο της Ιταλίας

Ο διάσημος γύρος της Ιταλίας στιγματίστηκε από ένα σοβαρό ατύχημα.

Συγκεκριμένα ένα ελικόπτερο πέταξε πολύ χαμηλά, με αποτέλεσμα από τον αέρα που δημιουργήθηκε να τραυματιστούν ποδηλάτες.

Ο Ιταλός Λούκα Βάκεμαν μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, καθώς είχε σπασμένη μύτη, ενώ υπήρχαν φόβοι ότι μπορεί να έχει σπάσει και η πλάτη του.

Από το συμβάν τραυματίστηκε κι ο Ετιέν Φαν Έμπελ. Ο πρωταθλητής με ανάρτησή του γνωστοποίησε ότι είναι καλά.

«Είμαι εντάξει. Μόνο μερικά μικρά κοψίματα στα δάχτυλά μου. Δεν είμαι σίγουρος τι συμβαίνει, αλλά από το πουθενά τα εμπόδια πέταξαν στην ομάδα μας. Προς το παρόν, η σκέψη μου είναι με τον συμπαίκτη μου Λούκα και ελπίζω να έρθουν σύντομα κάποια καλά νέα» έγραψε στο Twitter.

I am okay. Only some small cuts on my fingers. Not really sure what happend but out of nowhere the barriers flew into our group. For now my thought are with my teammate Luca and hope some good news will arrive soon🤞#giro @ZabuBradoKTM pic.twitter.com/blR2o1Ncy7