Ποδοσφαιριστής φοράει μάσκα κατά του κορωνοϊού στη διάρκεια των αγώνων!

Ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος στο παρελθόν είχε απασχολήσει τον Πανιώνιο, αγωνίζεται στους αγώνες του πρωταθλήματος της χώρας του φορώντας μάσκα προστασίας για τον κορωνοϊό.

Ο λόγος για τον Τζέρι Μπένγκστον από την Ονδούρα, ο οποίος αγωνίζεται στην Ολίμπια και δεν αποχωρίζεται ούτε στις αναμετρήσεις την υφασμάτινη μάσκα, η οποία έχει το σήμα της ομάδας του, ενώ σε αυτήν αναγράφεται και ο προσωπικός του αριθμός.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι ο 33χρονος στράικερ φορά ανελλιπώς από τον Σεπτέμβριο τη μάσκα του στα ματς της ομάδας του...

Olimpia and Honduras forward Jerry Bengston wears a face mask during his matches.



He's chosen to wear one in every match he's played since September.