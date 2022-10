Πάμπλο Μάρι: Ο παίκτης της Μόντσα ανάμεσα στους τραυματίες από την επίθεση 46χρονου με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο στο Μιλάνο

Σοκ προκάλεσε η είδηση ότι άγνωστος άνδρας, ο οποίος φέρεται να έχει ψυχικές διαταραχές, μαχαίρωσε πέντε ανθρώπους σε εμπορικό κέντρο στο Μιλάνο.



Μάλιστα, ανάμεσα τους βρισκόταν και ο ποδοσφαιριστής της Μόντσα, Πάμπλο Μάρι. Ο ιταλικός σύλλογος έστειλε το δικό του μήνυμα συμπαράστασης στον 29χρονο Ισπανό, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο Μάρι είναι καλά στην υγεία του και δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο.



«Αγαπητέ Πάμπλο, είμαστε όλοι εδώ κοντά σε σένα και την οικογένειά σου, σε αγαπάμε, συνέχισε να παλεύεις όπως ξέρεις να κάνεις, είσαι πολεμιστής και θα γίνεις καλά σύντομα».

Our thoughts are with Pablo Mari and the other victims of today's dreadful incident in Italy.



We have been in contact with Pablo’s agent who has told us he’s in hospital and is not seriously hurt.