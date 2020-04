Ποδόσφαιρο: Μετατέθηκε για το 2022 το Euro Γυναικών

Κατά έναν χρόνο μετατέθηκε το EURO Γυναικών, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η UEFA.

Η διοργάνωση, αντί για το καλοκαίρι του 2021, θα πραγματοποιηθεί τελικά το 2022, καθώς το επόμενο καλοκαίρι θα τελεστεί η αντίστοιχη διοργάνωση των ανδρών, η οποία ανεστάλη λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Το εναρκτήριο ματς στη διοργάνωση των γυναικών ορίστηκε για τις 6 Ιουλίου 2022, ενώ ο τελικός του τουρνουά προγραμματίστηκε για τις 31/7.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι έδρες που θα διεξαχθούν οι αγώνες δεν πρόκειται να αλλάξουν και θα παραμείνουν όπως είχαν αρχικά προγραμματιστεί.

