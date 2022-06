Ρολάν Γκαρός: Προκρίθηκε στον τελικό και έγραψε ιστορία η Κόκο Γκοφ

Η Αμερικανίδα Κόκο Γκοφ (Νο 23) νίκησε πολύ εύκολα στα δύο σετ (6-3, 6-1) την Ιταλίδα Μαρτίνα Τρεβιζάν (Νο 59) κι έγινε η νεότερη φιναλίστ του Γαλλικού Όπεν εδώ και 21 χρόνια.

Η 18χρονη Γκοφ, η οποία βρισκόταν ήδη σε περίοπτη θέση με την πρόκριση και μόνο στα ημιτελικά, θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια την κορυφαία αθλήτρια του κόσμου, το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης Ίγκα Σβιάτεκ, η οποία προκρίθηκε στον τελικό του Σαββάτου νικώντας με 6-2 6-1 τη Ρωσίδα Ντάρια Κασάτκινα (Νο 20), επεκτείνοντας το νικηφόρο σερί της σε 34 αγώνες.

Η Γκοφ, η οποία δεν έχει χάσει ακόμη σετ στο τουρνουά και είναι η νεότερη φιναλίστ σε οποιοδήποτε Grand Slam εδώ και 18 χρόνια, χρειάστηκε λίγο χρόνο για να βρει τα πατήματά της.

Όταν βρήκε τον τρόπο να εξουδετερώσει το forehand της αριστερόχειρος αντιπάλου της κατάφερε να φτάσει στο πρώτο σετ κερδίζοντας τα τρία τελευταία games.

Η 28χρονη Τρεβιζάν, που διεκδικούσε να γίνει η φιναλίστ με τη χαμηλότερη κατάταξη στην ιστορία της διοργάνωσης, έκανε ένα ιατρικό διάλειμμα για να δέσει τη δεξιά γάμπα της.

Στη συνέχεια όμως τα πράγματα έγιναν χειρότερα γι΄ αυτήν, καθώς στα μέσα του δεύτερου σετ μετρούσε ήδη 35 λάθη. Η Γκοφ, Νο23 στον κόσμο, προηγήθηκε στη συνέχεια με 3-1 και δεν κοίταξε ποτέ πίσω, σφραγίζοντας τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας της στο πρώτο της match point.

