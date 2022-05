Ρολάν Γκαρός: Η Μπέγκου παραλίγο να χτυπήσει παιδί με τη ρακέτα της!

Η Ιρίνα Καμέλια Μπέγκου (Νο 63) έχασε τη ψυχραιμία της στον αγώνα με την Εκατερίνα Αλεξάντροβα (Νο 31) για το Ρολάν Γκαρός και όπως συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις τενιστών, ξέσπασε τη ρακέτα της.

Πιο συγκεκριμένα όταν βρέθηκε να χάνει με 2-0 games στο τρίτο σετ πέταξε τη ρακέτα της η οποία παραλίγο να χτυπήσει ένα παιδί στο κοινό.

Το παιδάκι έβαλε τα κλάματα, καθώς τρόμαξε και αμέσως κλήθηκε ο supervisor στο court.

Εν τέλει η Ρουμάνα τενίστρια γλύτωσε την αποβολή, λαμβάνοντας μόνο warning, αλλά αποδοκιμάστηκε έντονα από το κοινό.

Μετά το τέλος του αγώνα, στον οποίο Μπέγκου νίκησε με 2-1 σετ πήγε στο κοινό, απολογήθηκε στο παιδί και τους γονείς και έβγαλε φωτογραφίες μαζί τους.

Irina-Camelia Begu just bounced her racket into the crowd, supervisor has been called. pic.twitter.com/EiIBNDAH2I

Begu just threw her racket into the stands and almost hit a kid, who ended up crying. Match stopped, supervisor called but she escaped from the default. Alexandrova pissed, crowd booing. Scenes. pic.twitter.com/5tcKDYW1yn