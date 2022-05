Ρολάν Γκαρός: Αποχαιρέτησε τα κορτ με «ψηλά το κεφάλι» ο Τσόνγκα και αποθεώθηκε από τον κόσμο!

Μπροστά στους συμπατριώτες του και δίνοντας τα πάντα, όπως έκανε σε ολόκληρη την 18χρονη καριέρα του, ο Τζο Βιλφρίντ Τσονγκά, είπε σήμερα το «αντίο» στο τένις, γνωρίζοντας την ήττα από το νο8 της παγκόσμιας κατάταξης, Κάσπερ Ρουντ. Στα 37 του χρόνια ο Τσονγκά έδωσε μεγάλη μάχη με το Νορβηγό και στο τέλος ηττήθηκε με 3-1 σετ μετά από 3 ώρες και 49 λεπτά εξαντλητικού αγώνα.

Στη διάρκειά του ο έμπειρος Γάλλος τενίστας τραυματίστηκε στην ωμοπλάτη και δεν μπόρεσε να στείλει το ματς σε 5ο σετ, όταν έκανε το break και προηγήθηκε με 6-5 και είχε την ευκαιρία να κάνει το 2-2.

Μη μπορώντας να σερβίρει καλά έχασε τους 11 από τους 12 πόντους που παίχτηκαν γνωρίζοντας την ήττα με 6-7(6), 7-6(4), 6-2, 7-6(0) από τον Ρουντ. Αποχαιρέτησε με «ψηλά το κεφάλι» τα κορτ, εμφανώς συγκινημένος με το γεμάτο "Philippe Chatrier" να τον αποθεώνει.

Ακόμη κι ο Ρουντ δε μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του στις δηλώσεις που έκανε μετά τη νίκη του, χαρακτηρίζοντας τον Τσονγκά ως έναν από τους κορυφαίους τενίστες που έχουν περάσει από το άθλημα, τόσο για το παιχνίδι του, αλλά και για το ήθος του εντός κι εκτός των γηπέδων.

Ο πολύπειρος Τσονγκά πανηγύρισε στην πλούσια καριέρα του 18 τίτλους ATP, ενώ έφτασε μέχρι το νο5 της παγκόσμιας κατάταξης. Ήταν επίσης φιναλίστ του Australian Open 2008, ενώ συμμετείχε σε αρκετούς ημιτελικούς Major τουρνουά, τόσο στο Γαλλικό Όπεν, όσο και στο Wimbledon

