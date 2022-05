Ξέσπασε σε κλάματα ο Ζιντσένκο: «Κάθε Ουκρανός θέλει να σταματήσει ο πόλεμος»

Ο Ουκρανός μέσος Ολεξάντρ Ζιντσένκο ξέσπασε σε κλάματα την παραμονή του κρίσιμου αγώνα της Εθνικής ομάδας της χώρας του στα προκριματικά του Μουντιάλ, απέναντι στη Σκωτία, υπογραμμίζοντας ότι πάνω από όλα θέλει να δει ειρήνη στην πατρίδα του.

Η Ουκρανία, η οποία έχει καταστραφεί από την εισβολή της Ρωσίας, αντιμετωπίζει τη Σκωτία στο «Hampden Park» την Τετάρτη (1/6, 21:45) και αν νικήσει τότε συνεχίζει απέναντι στην Ουαλία στο Κάρντιφ την Κυριακή, για μια θέση στον τελικό του Κατάρ τον Νοέμβριο.

Όμως ο Ζιντσένκο, ο οποίος αγωνίζεται στην πρωταθλήτρια της Premier League, Μάντσεστερ Σίτι, τόνισε ότι η προοπτική της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο μπαίνει σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με την κύρια ελπίδα των συμπατριωτών του για ειρήνη.

«Κάθε Ουκρανός θέλει ένα πράγμα: Να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Μίλησα με ανθρώπους από διαφορετικές χώρες και μίλησα με μερικά παιδιά της Ουκρανίας που απλά δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει πίσω στην πατρίδα. Το μόνο που Θέλουν είναι να σταματήσει ο πόλεμος», είπε αρχικά και συνέχισε: «Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, την Εθνικη ομάδα, έχουμε το δικό μας όνειρο. Θέλουμε να πάμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, θέλουμε να δώσουμε αυτά τα απίστευτα συναισθήματα στους Ουκρανούς γιατί το αξίζουν τόσο πολύ αυτή τη στιγμή».

Ο Ζιντσένκο έχει δείξει τα συναισθήματά του εντός και εκτός γηπέδου από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος και, καθώς καθόταν δίπλα στον προπονητή του, Ολεξάντρ Πετράκοφ, ήταν σαφές ότι συνεχίζει να τον επηρεάζει...

«Είναι αδύνατο να περιγράψεις αυτά τα συναισθήματα. Τα πράγματα που συμβαίνουν τώρα στη χώρα μας, δεν είναι αποδεκτά. Είναι κάτι που δεν μπορώ καν να το περιγράψω. Έτσι, γι' αυτό πρέπει να σταματήσουμε εντελώς αυτήν την επιθετικότητα και πρέπει να κερδίσουμε γιατί η Ουκρανία είναι μια χώρα ελευθερίας.

Η Ουκρανία δεν πρόκειται ποτέ να τα παρατήσει. Το θέμα είναι ότι πολλές χώρες μπορεί να μην το καταλαβαίνουν -- σήμερα είναι η Ουκρανία, αλλά αύριο μπορείς να είσαι εσύ. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ενωμένοι και πρέπει να νικήσουμε την επιθετικότητα στο σύνολο της», πρόσθεσε.

Ο Ζιντσένκο εξήρε την υποδοχή που έλαβε η ομάδα στη Σκωτία, ενώ είπε ότι εκτιμά την προσπάθεια των οπαδών της Σκωτίας να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο της Ουκρανίας, αποκαλώντας την «καταπληκτική πρωτοβουλία».

Oleksandr Zinchenko: “Every Ukrainian wants one thing - to stop the war. I spoke to kids who don’t understand what’s happening, but they have one dream: They want the war to end. We also have another dream: To make the World Cup…” [via @ZoryaLondonsk]pic.twitter.com/LIgwpaudc3