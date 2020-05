Σίλβερ: «Στόχος για την επανέναρξη της σεζόν στο ΝΒΑ η 31η Ιουλίου»

Το ΝΒΑ εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια για την επιστροφή της δράσης και έχει «κυκλώσει» την 31η Ιουλίου, ως την ημερομηνία - στόχο της επιστροφής.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Shams Charania, ο κομισάριος Άνταμ Σίλβερ ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο πως σκοπός του είναι να ξεκινήσει ξανά το πρωτάθλημα την προαναφερθείσα ημερομηνία.

NBA commissioner Adam Silver and the league office informed Board of Governors that July 31 is a target date for return of season, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 29, 2020

Στη διάρκειά του οι άνθρωποι του ΝΒΑ και οι ιδιοκτήτες των ομάδων της λίγκας συζήτησαν για την επανέναρξη του πρωταθλήματος και κατέληξαν πως υπάρχουν τέσσερα πιθανά σενάρια για τη συνέχιση της σεζόν.

Αυτά είναι τα εξής:

α) 16 ομάδες που θα παίξουν απευθείας στα πλέι οφ.

β) 20 ομάδες που θα πάρουν μέρος σε ξεχωριστά γκρουπ.

γ) 22 ομάδες με αγώνες που θα κρίνουν την τελική κατάταξη και τις τελευταίες θέσεις της οκτάδας.

δ) 30 ομάδες, 72 ματς για τη regular season μέσω ενός τουρνουά.

Hornets owner Michael Jordan advocated on the call for player safety, and not simply having players return for meaningless games, sources said. Given the NBA is prioritizing health and safety first and foremost, 30 team return is unlikely. https://t.co/03pAvpDPi7 — Shams Charania (@ShamsCharania) May 29, 2020

Ο ιδιοκτήτης των Σάρλοτ Χόρνετς, Μάικλ Τζόρνταν, υπογράμμισε πως οι ομάδες θα πρέπει να επιστρέψουν στη δράση εφόσον είναι ασφαλείς.

Μάλιστα, τόνισε πως δεν υπάρχει λόγος να γίνουν ματς χωρίς βαθμολογικπό ενδιαφέρον, αν δεν τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα. Το ΝΒΑ συμφωνεί με τον «MJ» και το πλάνο των 30 ομάδων δεν φαίνεται πιθανό.