Συνελήφθη ο αθλητικός διευθυντής της Νότιγχαμ ως ύποπτος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση!

Μπλεξίματα με τον νόμο αντιμετωπίζει ο αθλητικός διευθυντής της Νότιγχαμ Φόρεστ, Ζοσέ Ανιγκό, καθώς, όπως αναφέρουν τα γαλλικά ΜΜΕ, συνελήφθη ως ύποπτος για τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με στόχο το έγκλημα και τον εκβιασμό.

Ο πρώην προπονητής του Λεβαδειακού και του Πανιώνιου, που πλέον κατέχει το πόστο του αθλητικού διευθυντή στην ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη στο Νησί, συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (1/10) στη Μασσαλία.

Μάλιστα, γαλλικά ρεπορτάζ κάνουν λόγο ακόμα και για πιθανή εμπλοκή του με ναρκωτικά, παράνομο εμπόριο όπλων και σωματεμπορία.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι Γάλλοι έχουν γίνει περισσότερες από 20 συλλήψεις για τη συγκεκριμένη υπόθεση, την ώρα που οι Αρχές της χώρας συνεχίζουν τις έρευνες.

Nottingham Forest Sporting Director José Anigo has been placed into police custody in Marseille, suspected of "participation in a criminal organisation with a view to committing a crime" and " extortion." More follows. (LaP)