Basketball Champions League: Συνεργασία-σταθμός φέρνει αυξημένα έσοδα στη διοργάνωση

Σε μία εμπορική συμφωνία που δείχνει τις προθέσεις εν όψει του μέλλοντος και τον ρόλο που θέλει να διαδραματίσει στον χώρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ προχώρησε η FIBA για το Basketball Champions League.



Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η παγκόσμια ομοσπονδία έφτασε σε συμφωνία με την αμερικανική εταιρεία GCBH LP με το δελτίο Τύπου να αναφέρει: «Η GCBH και η FIBA θα συνεργαστούν με τις 11 Ευρωπαϊκές Λίγκες και την ULEB και θα προσφέρουν ίδια κεφάλαια με στοχευμένο know how στο BCL ώστε να επιτευχθεί περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη της διοργάνωσης προς όφελος των φιλάθλων, των παικτών και των ομάδων».



Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η FIBA και η GCBH θα δημιουργήσουν μια νέα εταιρεία, η οποία θα ονομάζεται FIBA ClubCo.



«Η GCBH κομίζει σημαντικά οικονομικά κεφάλαια και πόρους, όπως επίσης εξειδίκευση στον χώρο των Media, της αναμετάδοσης, των δικαιωμάτων στο χώρο του digital, της διαφήμιση, το sponsorship και στις επενδύσεις ανάπτυξης», τονίζεται χαρακτηριστικά.



Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου:



Η FIBA ανακοινώνει τη σύναψη μίας στρατηγικής συμφωνίας με την GCBH LP, μία αμερικάνικη εταιρία, που υποστηρίζεται από ένα γκρουπ έμπειρων επενδυτών στα σπορ και στα Media, με στόχο να φέρει το Basketball Champions League στο επόμενο επίπεδο και να αναμορφώσει το τοπίο των διασυλλογικών διοργανώσεων στην Ευρώπη και όχι μόνο.



Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας αυτής της στρατηγικής συνεργασίας η FIBA και η GCBH δημιούργησαν μία νέα εταιρία, που κατά πλειοψηφία ελέγχεται και ανήκει στη FIBA, η οποία ονομάζεται FIBA ClubCo.



Μαζί, η GCBH και η FIBA θα συνεργαστούν με τις 11 Ευρωπαϊκές Λίγκες και την ULEB και θα προσφέρουν ίδια κεφάλαια με στοχευμένο know how στο BCL ώστε να επιτευχθεί περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη της διοργάνωσης προς όφελος των φιλάθλων, των παικτών και των ομάδων.



Επιπροσθέτως, η FIBA ClubCo θα διαχειριστεί και θα αναπτύξει το ήδη ανανεωμένο Intercontinental Cup, καθώς επίσης, πιθανώς κι άλλες διεθνείς διοργανώσεις στο μέλλον.



Η GCBH κομίζει σημαντικά οικονομικά κεφάλαια και πόρους, όπως επίσης εξειδίκευση στον χώρο των Media, της αναμετάδοσης, των δικαιωμάτων στο χώρο του digital, της διαφήμιση, το sponsorship και στις επενδύσεις ανάπτυξης.



Η GCBH καθοδηγείται κατά κύριο λόγο από τους:



Brian Bailey, έναν άνθρωπο που έχει 25 χρόνια εμπειρίας στις επενδύσεις και ο οποίος κατείχε σημαντικές θέσεις στις: Carlyle Group, Carmichael Partners, Carousel Capital and Forstmann Little & Co και τον Kevin Tsujihara, έναν άνθρωπο που επί χρόνια ήταν στέλεχος στα Media και εργάστηκε για περίπου 25 χρόνια στην Warner Bros. Entertainment, τα τελευταία έξι εκ των οποίων είχε το ρόλο του CEO.



O Kevin Tsujihara έχει ένα μεγάλο πάθος, αλλά και επιχειρηματικό ενδιαφέρον για το άθλημα του μπάσκετ.



Αμφότεροι, υποστηρίζονται από ένα εκλεκτό γκρουπ επενδυτικών κι εκτελεστικών συνεργατών, που κατέχουν θέσεις κλειδιά στη βιομηχανία.



Ο πρόεδρος της FIBA, Hamane Niang, τόνισε:



“Μετά τη συνεργασία μας με το ΝΒΑ στην Αφρική για να ιδρύσουμε την Basketball African League, είμαστε στην ευτυχή θέση να ολοκληρώσουμε ακόμα μία σημαντική συμφωνία για τις διασυλλογικές διοργανώσεις μας, τo BCL και το Intercontinental Cup”.



Ο γενικός γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής, είπε:



"Είναι μία πολύ σημαντική ημέρα για την FIBA και τις εθνικές ομοσπονδίες, της Λίγκες και τις ομάδες.



Η FIBA επιβεβαιώνει την αφοσίωσή της στην προσπάθεια να προσφέρει μία πλατφόρμα ανάπτυξης στις ομάδες της Ευρώπης και όχι μόνο.



Ενα γκρουπ διακεκριμένων επενδυτών με εξειδίκευση στα Media θα συνδράμουν αποφασιστικά προκειμένου να καταφέρουμε τον στρατηγικό στόχο, που εγκρίθηκε από το Κονγκρέσο της FIBA τον προηγούμενο Αύγουστο, που δεν είναι άλλος από τη μορφοποίηση των διεθνών διασυλλογικών διοργανώσεων”.



O Brian Bailey, διευθύνων σύμβουλος της GCBH, είπε:



“Ο Κέβιν κι εγώ είμαστε απίστευτα ενθουσιασμένοι για τις εκρηκτικές ευκαιρίες ανάπτυξης στο μπάσκετ, το οποίο είναι το ταχύτερο αναπτυσσόμενο και δεύτερο μεγαλύτερο σπορ στον κόσμο, με περίπου 1.5 δις φιλάθλους παγκοσμίως.



Είμαστε επίσης πολύ ενθουσιασμένοι για το όραμα που έχει η FIBA για τις διεθνείς διοργανώσεις συλλόγων.



Με τη FIBA μοιραζόμαστε τις αρχές της αξιοκρατίας και της συμμετοχικότητας στα σπορ και υποστηρίζουμε απόλυτα τον σημαντικό ρόλο που έχει η FIBA στην ανάπτυξη και τη διάδοση του αθλήματος που όλοι αγαπάμε”.



Ο Kevin Tsujihara, κι αυτός διευθύνων σύμβουλος της GCBH, είπε:



“Η συνεργασία για τη δημιουργία της FIBA ClubCo έχει ως στόχο να θέσει τα οικονομικά και τα στρατηγικά θεμέλια για το διεθνές διασυλλογικό μπάσκετ ώστε να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του.



Η GCBH είναι ενθουσιασμένη για το γεγονός ότι αξιοποιήσει τους πόρους της και την εμπειρία της στα Media, τον αθλητισμό και τις επενδύσεις για να υποστηρίξει τον Πατρίκ Κομνηνό και την ομάδα του στην καθιέρωση του BCL ως την πιο διαπρεπή διοργάνωση συλλόγων στην Ευρώπη”.



Από την πλευρά του ο CEO του BCL, Πάτρικ Κομνηνός, δήλωσε:



"Αυτή η νέα συνεργασία και η αρχική επένδυση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη συνεχή ανάπτυξη του BCL και την αποστολή που έχει να προσφέρει ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον στο υψηλότερο επίπεδο.



Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έμπειροι ηγέτες της βιομηχανίας όπως ο Brian και ο Kevin μοιράζονται το όραμά μας σχετικά με τις δυνατότητες ανάπτυξης που έχει το μπάσκετ των συλλόγων στην Ευρώπη».



Για την GCBH:



Η GCBH LP είναι μια επενδυτική εταιρεία με έδρα τις ΗΠΑ που έχει συσταθεί από τους Brian Bailey και Kevin Tsujihara με σκοπό την επένδυση στην FIBA ClubCo μαζί με άλλους έμπειρους στα σπορ και στα Media επενδυτές. Η GCBH θα έχει μια εστιασμένη, μακροπρόθεσμη και στρατηγική προσέγγιση για να συνεργαστεί με τη FIBA προκειμένου να δομηθεί μία μόνιμη και διαρκή αξία στις διεθνείς διασυλλογικές διοργανώσεις της FIBA ClubCo.