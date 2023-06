Συνεχίζει στην Ιαπωνία ο Χασάν Μάρτιν!

Στην Ιαπωνία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χασάν Μάρτιν.

Ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού, ο οποίος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στον Ερυθρό Αστέρα βρήκε νέα μπασκετική στέγη στην Άπω Ανατολή και τους Σιμάνε Σουσάνο Μάτζικ, όπως έκανε γνωστό ο μάνατζέρ του Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 28χρονος Αμερικανός σέντερ έχει αγωνιστεί ξανά στην Ιαπωνία, αφού από εκεί ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα τη σεζόν 2017-18.

Τη σεζόν 2022-23 ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού μέτρησε κατά μέσο όρο 4.9 πόντους και 3 ριμπάουντ σε 23 παιχνίδια της EuroLeague με τους “ερυθρόλευκους” της Σερβίας.

Hassan Martin moved from Red star to Shimane Susanoo Magic!

