Σκοποβολή: Πρώτο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες για το Σαν Μαρίνο από την Περίλι

Ιστορία έγραψε στο Τόκιο η Αλεσάντρα Περίλι στο άθλημα της σκοποβολής, καθώς έγινε η πρώτη αθλήτρια από το Σαν Μαρίνο που κατακτά μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Συγκεκριμένα η 33χρονη σκοποβόλος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο τραπ της σκοποβολής, μένοντας πίσω από τη Σουζάνα Στεφετσέκοβα από τη Σλοβακία και την Κάιλ Μπράουνινγκ από τις ΗΠΑ, που ανέβηκαν στο πρώτο και το δεύτερο σκαλί του βάθρου αντίστοιχα.

