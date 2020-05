Σοκ στην Αταλάντα: Έφυγε από τη ζωή ο νεαρός Αντρέα Ρινάλντι

Στο πένθος βυθίστηκαν το ιταλικό ποδόσφαιρο και η Αταλάντα λόγω του θανάτου του Αντρέα Ρινάλντι.

Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί, λίγα 24ωρα αφότου διαγνώστηκε με εγκεφαλικό ανεύρυσμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο άτυχος ποδοσφαιριστής την περασμένη Παρασκευή είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο στο Βαρέζε με έντονη αδιαθεσία και από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε αντιλήφθηκε το πολύ σοβαρό πρόβλημα που είχε.

Ο άτυχος παίκτης είχε ξεκινήσει από τα τμήματα υποδομής της Αταλάντα και τη φετινή σεζόν έπαιζε στην 4η κατηγορία του ιταλικού πρωταθλήματος, με τη φανέλα της Λενιάνο.

After 3 days in hospital after suffering an aneurism Andrea Rinaldi has sadly passed away at the age of 19.



Our thoughts are with the friends and family of Andrea and the entire Atalanta family.



RIP Andrea 🙏💙🖤 pic.twitter.com/WQJP8TiAad