Στα γραφεία της Παρί Σεν Ζερμέν για να υπογράψει ο Σέρχιο Ράμος

Η συμφωνία του Σέρχιο Ράμος με την Παρί Σεν Ζερμέν είναι γνωστή εδώ και αρκετές ημέρες.

Οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια για να συνεργαστούν και σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή.

Κι αυτό γιατί ο πρώην πλέον στόπερ της Ρεάλ έφτασε πριν από λίγο στα γραφεία της γαλλικής ομάδας, κρατώντας αγκαλιά τον μικρό του γιο.

Εκεί είχαν συγκεντρωθεί, φυσικά, ΜΜΕ, αλλά και κόσμος, με τους οπαδούς της Παρί να αποθεώνουν τον Ράμος όταν βγήκε από το ασανσέρ!

Sergio Ramos has arrived at PSG 👀✍️



(via @CanalSupporters)pic.twitter.com/Bd6Y1n0v5M