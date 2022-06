Tα δάκρυα της Κόκο Γκοφ μετά την ήττα της στον τελικό του Ρολάν Γκαρός!

Η Κόκο Γκοφ (Νο 23) διέγραψε εξαιρετική εμφάνιση στο φετινό Ρολάν Γκαρός, ωστόσο δεν μπόρεσε να συνδυάσει την πολύ καλή πορεία της στο κορυφαίο γκραν σλαμ με την κατάκτηση του τροπαίου.

Η 18χρονη Αμερικανίδα τενίστρια στον τελικό ηττήθηκε εύκολα με 2-0 σετ από την επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, Ίγκα Σφιόντεκ και αμέσως μετά το τέλος του καταληκτικού αγώνα δεν μπορούσε να κρύψει την απογοήτευσή της, ξεσπώντας μάλιστα και σε κλάματα.

Picking up her second #RolandGarros trophy in three years! @iga_swiatek takes down Gauff in straight sets 6-1,6-3. pic.twitter.com/uePqwxEmWD