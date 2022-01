(Live) Τελικός Australian Open: Ναδάλ-Μεντβέντεφ 0-0 games (0-1 σετ)

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Eurosport 1) o μεγάλος τελικός του Australian Open.

Σε αυτόν αναμετρώνται ο Ράφα Ναδάλ (Νο 5) και ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Νο 2), με στόχο φυσικά την κατάκτηση του τροπαίου στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς.

Ο Ισπανός τενίστας δίνει το «παρών» για έκτη φορά στον τελικό του τουρνουά της Μελβούρνης, ενώ παράλληλα δοκιμάζεται σε καταληκτικό αγώνα για πρώτη φορά μετά το 2019.

Ο Ναδάλ νίκησε στα ημιτελικά τον Ιταλό Ματέο Μπερετίνι (Νο 10) με 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του απέναντι σε ένα παίκτη του «Top-10» της παγκόσμιας κατάταξης, από τότε που επιβλήθηκε του Αργεντινού Ντιέγκο Σβάρτσμαν στο Ρολάν Γκαρός.

Για να βρει κάποιος την τελευταία νίκη του στο Melbourne Park εναντίον ενός παίκτη που βρίσκεται στο «Τop-10» της παγκόσμιας κατάταξης, πρέπει να επιστρέψει στους προημιτελικούς του 2017 με τον Καναδό Μίλος Ράονιτς.

Ο Ναδάλ επιστρέφει σε έναν μεγάλο τελικό, 474 ημέρες μετά τη 13η επιτυχία του στο Ρολάν Γκαρός, όταν είχε επιβληθεί του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Φυσικά στόχος του αριστερόχειρα τενίστα είναι να ξεπεράσει τον Σέρβο, αλλά και τον Ρότζερ Φέντερερ, με τους οποίους «συγκατοικεί» με 20 τρόπαια στην πρώτη θέση της λίστας με τους περισσότερους τίτλους σε τουρνουά γκραν σλαμ, και να περάσει μόνος του στην κορυφή και την Ιστορία.

Στον αντίποδα ο Ρώσος, που φιγουράρει στο Νο 2 της παγκόσμιας κατάταξης, για να βρεθεί στον τελικό ξεπέρασε, όπως συνέβη και πέρυσι στα ημιτελικά, το εμπόδιο του Στέφανου Τσιτσιπά (Νο 4).

Πιο συγκεκριμένα επιβλήθηκε την Παρασκευή του κορυφαίου Έλληνα τενίστα με 7-6 (5), 4-6, 6-4, 6-1 σε 2 ώρες και 30 λεπτά, καταφέρνοντας να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο.

Ο Μεντβέντεφ απέναντι στον Ναδάλ αναζητά τον πρώτο τίτλο του στη Μελβούρνη και δεύτερο συνολικά σε γκραν σλαμ.

Στο head to head ο αριστερόχειρας από τη Μαγιόρκα προηγείται με 3-1, έχοντας πάρει και τη νίκη στον δραματικό τελικό του US Open 2019.

Tην ίδια χρονιά τον νίκησε στον τελικό του Rogers Cup και στο ATP Finals, ενώ ο Μεντβέντεφ είχε πάρει την τελευταία τους αναμέτρηση το 2020 στο ATP Finals.

Πρώτο σετ

Η αναμέτρηση μέχρι το 4ο game εξελίχθηκε ομαλά, με τον Ράφαελ Ναδάλ να έχει εκπληκτικές άμυνες και τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ να μην αφήνει τον Ισπανό να ξεφύγει στο σκορ.

