Τελικός Champions League: Προβλήματα λόγω… κίνησης στην πρόσβαση στο «Ατατούρκ»

Mε πολλά προβλήματα πραγματοποιείται η μεταφορά και είσοδος των οπαδών των Ίντερ και Μάντσεστερ Σίτι, στο «Ατατούρκ», όπου απόψε (22:00, MEGA,Cosmote Sport 1) θα πραγματοποιηθεί ο μεγάλος τελικός του Champions League.

Οι ιθύνοντες συμβούλευσαν του φιλάθλους να μεταβούν με λεωφορεία στο γήπεδο, ο κόσμος προτίμησε το μετρό και η αναμονή έχει φτάσει ακόμη και τις δύο ώρες προκειμένου να επιβιβαστούν στους συρμούς.

Υπάρχει αρκετός κόσμος που επέλεξε να περπατήσει έως το γήπεδο, ενώ προβλήματα προκάλεσε και η έλλειψη σήμανσης, για να βοηθήσει τους οπαδούς που ταξίδεψαν να βρουν τον δρόμο για το «Ατατούρκ».

Manchester City fans, the wait isn’t over just yet - just look at this queue!



Can you spot anyone you know in there?#ManCity #MCFC #UCLFinal #bbcfootball pic.twitter.com/hbDIF64e2C