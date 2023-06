Τελικός Ρολάν Γκαρός: Σφιόντεκ-Mούχοβα 3-1 games (Πρώτο σετ)

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Eurosport 1) ο τελικός των γυναικών στο Ρολάν Γκαρός.

Το Νο της παγκόσμιας κατάταξης, η Ίγκα Σφιόντεκ αντιμετωπίζει την Τσέχα Καρολίνα Μούχοβα, με στόχο να υπερασπιστεί τον τίτλο της στο γαλλικό Όπεν.

Η Πολωνή τενίστρια πήρε το εισιτήριο για τον τελικό, επικρατώντας με 2-0 σετ (6-2, 7-6) της μαχητική Μπεατρίς Χαντάντ Μάια.

Από τη μεριά της η Μούχοβα, η οποία στον πρώτο γύρο είχε αποκλείσει τη Μαρία Σάκκαρη, κατάφερε να προκριθεί στον τελικό, ξεπερνώντας, με μεγάλη ανατροπή, το εμπόδιο της Νο2 του κόσμου, Αρίνα Σαμπαλένκα (7-6, 6-7, 7-5).

Οι δύο φιναλίστ του Ρολάν Γκαρός έχουν τεθεί αντιμέτωπες μόλις άλλη μια φορά το 2019 στην Πράγα, όπου η Μούχοβα είχε επικρατήσει 2-1 σετ.

